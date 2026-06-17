19. Saison in Aue: Martin Männel bleibt bei den Veilchen

Aue-Bad Schlema - "Wir haben noch lange nicht genug" ist ein großer Hit der Böhsen Onkelz und gleichzeitig das Motto von Martin Männel (38). Er hat noch nicht genug. Der Torhüter des FC Erzgebirge hat seinen Vertrag verlängert und möchte den Betriebsunfall des Abstiegs aus der dritten Liga mit korrigieren.

Martin Männel (38) geht in seine 19. Saison beim FC Erzgebirge Aue. © picture point/Sven Sonntag

Sein Ziel wird in der kommenden Saison sein, die Veilchen wieder zurück in die dritte Liga und damit in den bezahlten Fußball zu führen.

"Auch wenn der Stachel des Abstiegs tief sitzt, habe ich schon zweimal einen großen Umbruch miterlebt. Er bietet immer auch eine Chance. Erneut einen Beitrag zu leisten in einer auch für mich neuen Ausgangssituation, ist eine große Herausforderung. Ich fühle mich gut und freue mich auf die neue Saison mit vielen Ostderbys", so Martin Männel bei der Verlängerung seines Vertrages.

Als Männel 2008 aus Cottbus nach Aue kam, war er 20 Jahre jung. Jetzt ist er 38 und er hat in diesen 18 Jahren komplett eine Ära bei den Schachtern geprägt. Über 600 Pflichtspiele hat er bereits auf seinem Buckel. Weitere werden in der neuen Saison sicherlich dazukommen.

"Das hatte ich damals nicht so geplant, als ich nach Aue kam", gab der Keeper neulich in einer Reportage über den FC Erzgebirge bekannt. "Ich habe Aue als Sprungbrett gesehen. Aber es hat sich entwickelt. Mir hat es hier gefallen und deshalb bin ich auch geblieben", sagte er - und das trotz mehrerer Angebote über die ganzen Jahre hinweg.

Männel geht also jetzt in seine 19. Saison. Das dürfte einmalig sein im deutschen Fußball.

Lediglich Heidenheims Trainer Frank Schmidt (52) hat noch eine Saison mehr auf seinem Konto bei ein und demselben Verein.