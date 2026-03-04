Alles Gute zum 80., ihr Veilchen! Macht's wie der alte "Holzmichl"
Aue - "N Veilchen gieht's net gut, 'n Veilchen gieht's net gut", würde die derzeitige Lage bei Erzgebirge Aue wirklich sehr treffend beschreiben, wenn man den "Holzmichl" von De Randfichten entsprechend umdichtet. Bitter genug! Erzgebirge Aue wird am Mittwoch 80, doch viel zu feiern hat der Kumpelverein im 80. Jahr der Vereinsgründung wahrlich nicht.
Vermiesen lässt es sich der Kumpelverein trotz Abstiegsgefahr nicht und fährt im Gegenteil groß auf. De Randfichten spielen ihren "Holzmichl" und das DJ-Duo Stereoact werden "Sarà Perché Ti Amo", das Stadionlied des AC Mailand, performen.
Dazu ist eine Lasershow zur Stadion- und Vereinsgeschichte geplant und Punkt 19.46 Uhr - angelehnt an das Jahr der Vereinsgründung - steigt das große Finale mit Feuerwerk und Fontänen.
Dass die sportliche Situation so ist, wie sie ist, konnten die Organisatoren nur bedingt bis gar nicht beeinflussen. Was sie aber konnten, war, etwas Einfluss auf den DFB zu nehmen.
"Um dieses einzigartige Vorhaben umzusetzen, hatte der FC Erzgebirge Aue die Austragung des Auswärtsspiels beim TSV 1860 München am Dienstag zuvor beantragt", berichtete der Kumpelverein hierzu.
Aue-Präsident Schlesinger: "Jeder soll die Möglichkeit haben, beim Festakt dabei zu sein"
Dazu stellte sich die Frage: Gala, Empfang oder Festakt im Erzgebirgsstadion? Präsident Thomas Schlesinger (53), der auch die Festrede halten wird: "Wir haben lange überlegt, wie wir diesen besonderen Tag gestalten wollen. Sämtliche Räumlichkeiten der näheren Umgebung sind in ihrer Kapazität begrenzt. Als Kumpelverein wollen wir unseren Ehrentag aber nicht in einem elitären Kreis ausgewählter Gäste feiern, sondern tatsächlich mit allen Mitgliedern, Fans und Partnern. Jeder soll die Möglichkeit haben, dem Verein zu gratulieren und beim Festakt dabei zu sein. Das passt eher zu uns." Stargast ist Olympiasiegerin und Vereinsmitglied Julia Taubitz.
René Klingbeil (44), Jan Hochscheidt (38), Dimitrij Nazarov (35), Tomasz Kos (51) oder Clemens Fandrich (35) werden vor Ort sein. Auch Ex-Sportchef Matthias Heidrich (48) wird nach seinem Aus im Lößnitztal Anfang Dezember zum Festakt zurückkehren.
Die beiden Macher aus der erfolgreichen Nachwendezeit, als man 16 Jahre 2. Bundesliga spielte, wird man allerdings vergeblich suchen: Uwe und Helge Leonhardt (67). Nach TAG24-Informationen haben beide aus beruflichen bzw. privaten Gründen abgesagt.
Ach, und noch etwas. Der "Michl" hat überlebt. Gleiches ist dem FCE zu seinem Geburtstag zu wünschen!
