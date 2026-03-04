Alles Gute zum 80., ihr Veilchen! Macht's wie der alte "Holzmichl"

Aue - "N Veilchen gieht's net gut, 'n Veilchen gieht's net gut", würde die derzeitige Lage bei Erzgebirge Aue wirklich sehr treffend beschreiben, wenn man den "Holzmichl" von De Randfichten entsprechend umdichtet. Bitter genug! Erzgebirge Aue wird am Mittwoch 80, doch viel zu feiern hat der Kumpelverein im 80. Jahr der Vereinsgründung wahrlich nicht.

Der alte "Holzmichl" im alten Stadion vor mehr als 20 Jahren. Ja, er lebt noch. Das ist dem FCE zu seinem 80. Geburtstag im Abstiegskampf auch zu wünschen. © Imago

Vermiesen lässt es sich der Kumpelverein trotz Abstiegsgefahr nicht und fährt im Gegenteil groß auf. De Randfichten spielen ihren "Holzmichl" und das DJ-Duo Stereoact werden "Sarà Perché Ti Amo", das Stadionlied des AC Mailand, performen.

Dazu ist eine Lasershow zur Stadion- und Vereinsgeschichte geplant und Punkt 19.46 Uhr - angelehnt an das Jahr der Vereinsgründung - steigt das große Finale mit Feuerwerk und Fontänen.

Dass die sportliche Situation so ist, wie sie ist, konnten die Organisatoren nur bedingt bis gar nicht beeinflussen. Was sie aber konnten, war, etwas Einfluss auf den DFB zu nehmen.

"Um dieses einzigartige Vorhaben umzusetzen, hatte der FC Erzgebirge Aue die Austragung des Auswärtsspiels beim TSV 1860 München am Dienstag zuvor beantragt", berichtete der Kumpelverein hierzu.