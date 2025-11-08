90 Minuten unterlegene Auer duseln sich zum Punkt

Verl/Aue - Puh, was war das für ein Spiel? Erzgebirge Aue bekam fast über die komplette Spielzeit gegen den SC Verl nichts auf die Reihe und entführt dennoch ein 1:1 (0:1) aus Ostwestfalen. Zu verdanken ist das einzig und allein Matchwinner Martin Männel.

Alessio Besio brachte Verl in der 27. Minute in Führung. © picture point/Sven Sonntag

Hält der Kapitän nicht mehrfach überragend und ist Verl nicht den Tick zu verspielt, bekommt der Schacht schon in Halbzeit eins eine Abreibung. So wurde es nur ein blaues Auge für die Veilchen. Berkan Taz (4.) bekam zentral vor dem Strafraum den Platz, den ihm die Härtel-Elf tunlichst nicht geben wollte. Männels Parade landete bei Oualid Mhamdi, der das Leder in die zweite Etage drosch.

Als Ryan Malone an der Seitenlinie den Ball leichtfertig an Alessio Besio (9.) verlor, vereitelte wieder Männel den zeitigen Rückstand. Komplett hinten eingeschnürt und ohne die geringste Chance den Ball zu klären, war es eine Frage der Zeit, bis Verl zuschlug. Besio (27.) mit dem hochverdienten 1:0.

Nur zwei Minuten später bewahrte Männel seine schlampig verteidigenden Vorderleute gegen Besio vor dem Doppelschlag. Die Statistik nach einer halben Stunde bestätigte den optischen Eindruck.

Der SCV mit 70 Prozent Ballbesitz und 10:2 Torschüssen. Das ernüchternde Fazit: Aue chancenlos!