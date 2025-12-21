Aue-Boss Schlesinger appelliert an Sponsoren: "Ehe ich das Geld Finanzminister Klingbeil gebe..."

Aue - Erzgebirge Aue feiert nach einem turbulenten Jahr eine besinnliche Mettenschicht und verabschiedet sich mit dem höchsten Drittligasieg seit Januar 2023 ( 4:0 gegen Bayreuth ) in die Weihnachtsferien. Bevor alle am Samstagnachmittag ihrer Wege gingen, ergriff Präsident Thomas Schlesinger nochmal das Wort. Er richtete sich dabei auch an die Sponsoren und brachte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, 47) ins Spiel.

Aue-Präsident Thomas Schlesinger richtete sich kurz vor Weihnachten an die Sponsoren den FCE. © picture point/Sven Sonntag

"Sie tragen fast die Hälfte unseres Etats. Das muss man immer sagen, in einer Region, die wirtschaftlich nicht privilegiert ist. Wenn ich sehe, was immer wieder mobilisiert wird, sage ich seitens Vorstand, Gremien und des Teams: herzlichen Dank", betonte der vor etwas mehr als einem Monat neu ins Amt gekommene Klubchef an die Geldgeber in den VIP-Räumlichkeiten gerichtet.

Den großen Mäzen hat Aue nicht. Haben sie auch in Chemnitz nicht, wo die Profis ausgegliedert sind. Auch in Zwickau fand man ihn zu Drittligazeiten nicht.

Hier im sächsischen "Bermuda-Dreieck", wo drei Profiklubs auf engstem Raum um Fans und Sponsoren konkurrieren, ist die Geldbeschaffung mit extrem viel Klinkenputzen und Überzeugungsarbeit verbunden. Die Euros kommen - wie sportlicher Erfolg - nicht einfach zugeflogen.

Schlesinger: "Wir sind auch 2026 auf eure Unterstützung angewiesen! Ich hoffe, dass sich jetzt die Reihen weiter schließen werden und ihr weiter zum Verein steht." Und dann haute der neue starke Mann im Kumpelverein verbal einen raus.