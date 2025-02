Alu-Pech und Schiri-Frust bei Aue-Torjäger Bär im Sachsenderby gegen Dynamo: "Das ist unglaublich!"

Dresden - Torjäger Marcel Bär wirkte sichtlich angefressen, als er nach dem knapp mit 1:2 (1:1) verlorenen Sachsenderby gegen Dynamo Dresden in der Mixed-Zone vors Mikrofon trat. Kurz zuvor hatte er sich noch auf dem Spielfeld lautstark bei Schiedsrichter Marc Philip Eckermann beschwert, dass dieser in der Schlussphase einen Platzverweis gegen Dynamos Aljaz Casar verweigert und Aue so um die Überzahl gebracht hatte.

Casar hatte zunächst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für ein taktisches Foul an Boris Tashchy Gelb gesehen.

Aue-Kicker Marcel Bär (32) war sichtlich unzufrieden. © picture point/Sven Sonntag

Eine weitere strittige Szene hatte Bär in der 36. Minute ausgemacht, als Omar Sijaric im Kopfballduell mit Claudio Kammerknecht zu Boden ging und der Elfmeterpfiff ausblieb.

Das alleine entschied allerdings nicht das hart umkämpfte Derby, sondern dass es die Veilchen in der eigenen Drangphase verpasst hatten, die Partie zu drehen.

Tashchy verlängerte einen Einwurf von Linus Rosenlöcher zu Bär (60.), der aus der Drehung an die Querlatte traf. Drei Minuten später entschied Dominik Kother die Partie auf der Gegenseite.

Bär: "Wir waren in der zweiten Halbzeit am Drücker und zum ungünstigsten Zeitpunkt bekommen wir das 1:2. Wir rennen zwar an, aber am Ende fehlten die ein paar Prozente", resümiert Bär.