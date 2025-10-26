 14.469

Aue-Bus beschmiert: Fans reagieren noch während des Spiels

Böse Überraschung für Aue: Unbekannte haben den Mannschaftsbus der Veilchen mit Schmierereien und Mannheim-Parolen verunstaltet.

Von Michael Thiele

Aue - Böse Überraschung für den FC Erzgebirge Aue vor dem wegweisenden Auswärtsspiel gegen die zweite Vertretung der TSG Hoffenheim! Der Mannschaftsbus der Veilchen ist über Nacht am Hotel in Wiesloch mit mehreren Graffitis verunstaltet worden. Doch die Aue-Fans reagierten umgehend.

Der Bus wurde total beschmiert.  © Picture Point / Sven Sonntag

Die dabei verwendeten Schriftzüge lassen auf eine Tat von Anhängern des SV Waldhof Mannheim schließen.

So prangt neben "Huren", was den Schriftzug "Kumpelverein" zum "Hurenverein" macht, ein "Monnem", dialektisch für Mannheim, auf dem Heck. Auf der Beifahrerseite sind weitere Schriftzüge, darunter ein "SVW" zu lesen.

"Unsere Fans bringen das gerade wieder in Ordnung", sagte FCE-Pressesprecher Lars Töffling auf TAG24-Nachfrage und das ließ sich sehen.

Noch während des Spiels besprühten die Anhänger den Bus mit BSG-Schriftzügen.

Die Aue-Fans sind bereits dabei, die Schmierereien "auszubessern".  © Picture Point / Sven Sonntag
Noch während des Spiels wurde die Schmierereien von den Fans übersprüht.  © picture point / Sven Sonntag (2)

Da werden Erinnerungen an Hansa Rostock wach, deren Bus am ersten Spieltag mutmaßlich von Zwickau-Fans besprüht und noch vor Abfahrt "umgesprüht" worden war.

