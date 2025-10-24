Endspiel in Hoffenheim! Bei Nichtleistung wie gegen Waldhof zieht FCE wohl Konsequenzen

Aue - Der Kredit ist nahezu aufgebraucht! Wie TAG24 aus Vereinskreisen erfuhr, könnte der FC Erzgebirge Aue schon bei einer ähnlichen Vorstellung am Sonntag bei Hoffenheim II., wie zuletzt gegen Waldhof Mannheim (0:2) , personelle Konsequenzen in der sportlichen Führung ziehen.

Aue-Sportchef Matthias Heidrich (47) ist derzeit der einzige verbliebene Geschäftsführer. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Für Montag würde demnach im Misserfolgsfall kurzfristig eine Sitzung der Gremien anberaumt werden. Dass es letztlich Cheftrainer Jens Härtel (56) im Falle einer neuerlichen Nichtleistung trifft, ist dem Vernehmen nach (noch) nicht ausgemacht, da auch Sportchef Matthias Heidrich (47) und Co-Trainer Jörg Emmerich (51) in den vorigen Wochen intern in der Kritik standen und für den Fall personeller Änderungen nicht ausgenommen wurden.

Allerdings wird der Kelch wohl schon alleine aus dem Grund an Heidrich vorbeigehen, da er momentan der einzige verbliebene Geschäftsführer ist und die sportliche Leitung sonst führungslos wäre.

Emmerich könnten seine langjährige Vereinszugehörigkeit und das gute Verhältnis zum Sportchef zugutekommen. Kritiker halten dem "Co" zugleich vor, dass er im Trainerteam für die Standards zuständig sei und man sich hier in der gegenwärtigen Saison desolat verhalte.

Zuletzt gegen Mannheim fielen beide Gegentore nach Ecken.