Stürmischer Herbst bei Aue: Viele offene Fragen vor der nächsten Mitgliederversammlung

Aue - Vor drei Jahren erlebte der FC Erzgebirge eine denkwürdige Mitgliederversammlung. In der etwas mehr als sechsstündigen Sitzung wurde das Ende der Leonhardt-Ära besiegelt . Neuer Ehrenrat, neuer Aufsichtsrat (ohne Uwe Leonhardt), neuer Vorstand (ohne Helge Leonhardt): Kein Stein blieb auf dem anderen.

So harmonisch wie auf dem Bild ging es zur Mitgliederversammlung 2022 nicht immer zu. © picture point/Sven Sonntag

Ein ähnlicher Orkan dürfte am 14. November zur MV nicht durchs Lößnitztal fegen, doch unangenehme Fragen sind den Vereinsverantwortlichen gewiss - der Herbst im Erzgebirge bleibt also zumindest stürmisch.

Welche Punkte werden derzeit öffentlich am meisten kritisiert? Da sind zum einen das schwache sportliche Abschneiden und die schwankenden Leistungen. Über das komplette Kalenderjahr hinweg haben die Veilchen nicht eine richtige Serie starten können.

Doch genau die braucht es jetzt mit Blick auf besagten 14. November, um erstens vom Abstiegsplatz wieder herunterzukommen und sich zweitens etwas Luft nach unten zu verschaffen.

Wie es mit Jens Härtel (56) und Matthias Heidrich (47) bei anhaltendem Misserfolg weitergeht, obliegt der Vereinsführung. Die reagierte auf die Negativspirale bis zum siebten Spieltag besonnen, zog keine vorschnellen personellen Konsequenzen und wurde mit sieben Punkten aus drei Spielen belohnt.

Und dann kam Mannheim (0:2), der Rückfall in alte Zeiten. Folgt jetzt wieder eine Negativserie, wird der Druck auf die sportliche Leitung langsam verlagert in Richtung Klubbosse.