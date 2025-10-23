Stürmischer Herbst bei Aue: Viele offene Fragen vor der nächsten Mitgliederversammlung

Am 14. November findet beim FC Erzgebirge die Mitgliederversammlung statt. Es gibt viele offene Fragen.

Von Michael Thiele

Aue - Vor drei Jahren erlebte der FC Erzgebirge eine denkwürdige Mitgliederversammlung. In der etwas mehr als sechsstündigen Sitzung wurde das Ende der Leonhardt-Ära besiegelt. Neuer Ehrenrat, neuer Aufsichtsrat (ohne Uwe Leonhardt), neuer Vorstand (ohne Helge Leonhardt): Kein Stein blieb auf dem anderen.

So harmonisch wie auf dem Bild ging es zur Mitgliederversammlung 2022 nicht immer zu.
So harmonisch wie auf dem Bild ging es zur Mitgliederversammlung 2022 nicht immer zu.  © picture point/Sven Sonntag

Ein ähnlicher Orkan dürfte am 14. November zur MV nicht durchs Lößnitztal fegen, doch unangenehme Fragen sind den Vereinsverantwortlichen gewiss - der Herbst im Erzgebirge bleibt also zumindest stürmisch.

Welche Punkte werden derzeit öffentlich am meisten kritisiert? Da sind zum einen das schwache sportliche Abschneiden und die schwankenden Leistungen. Über das komplette Kalenderjahr hinweg haben die Veilchen nicht eine richtige Serie starten können.

Doch genau die braucht es jetzt mit Blick auf besagten 14. November, um erstens vom Abstiegsplatz wieder herunterzukommen und sich zweitens etwas Luft nach unten zu verschaffen.

Zu anfällig bei Ecken: Aue vergeigt gegen Mannheim
FC Erzgebirge Aue Zu anfällig bei Ecken: Aue vergeigt gegen Mannheim

Wie es mit Jens Härtel (56) und Matthias Heidrich (47) bei anhaltendem Misserfolg weitergeht, obliegt der Vereinsführung. Die reagierte auf die Negativspirale bis zum siebten Spieltag besonnen, zog keine vorschnellen personellen Konsequenzen und wurde mit sieben Punkten aus drei Spielen belohnt.

Und dann kam Mannheim (0:2), der Rückfall in alte Zeiten. Folgt jetzt wieder eine Negativserie, wird der Druck auf die sportliche Leitung langsam verlagert in Richtung Klubbosse.

Uwe Leonhardt (66) wurde auf der denkwürdigen MV im November 2022 nicht wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Bruder Helge hatte bereits wenige Wochen zuvor abgedankt.
Uwe Leonhardt (66) wurde auf der denkwürdigen MV im November 2022 nicht wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Bruder Helge hatte bereits wenige Wochen zuvor abgedankt.  © picture point/Sven Sonntag
Wie der Weg für Co-Trainer Jörg Emmerich (51, l.), Sportchef Matthias Heidrich (47, M.) und Cheftrainer Jens Härtel (56) weitergeht, entscheiden die Ergebnisse der nächsten Wochen.
Wie der Weg für Co-Trainer Jörg Emmerich (51, l.), Sportchef Matthias Heidrich (47, M.) und Cheftrainer Jens Härtel (56) weitergeht, entscheiden die Ergebnisse der nächsten Wochen.  © picture point/Sven Sonntag

Warum gibt's keinen Nachfolger für den kaufmännischen Geschäftsführer?

Finanzvorstand Thomas Schlesinger ist heißer Kandidat für die Vereinsspitze.
Finanzvorstand Thomas Schlesinger ist heißer Kandidat für die Vereinsspitze.  © picture point/Sven Sonntag

Weiterhin wird nach wie vor die vorzeitige Trennung von Pavel Dotchev (60) im Dezember 2024 kritisiert, zu einem Zeitpunkt, da Aue sechs Zähler hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz lag.

Zu guter Letzt fragen sich viele Mitglieder und Fans gleichermaßen, wieso der Verein fast zehn Monate nach Bekanntwerden des Ausscheidens von Olaf Albrecht keine Nachfolge für den kaufmännischen Geschäftsführer getroffen hat. Fragen, auf die die Mitglieder zur MV Antworten hören wollen, sofern sich bis dahin nichts tut.

Aber am Ende steht und fällt alles mit dem sportlichen Erfolg. Und das kann dann doch auch die Gremienentscheidungen, die am 14. November getroffen werden, mit beeinflussen - wenngleich nicht derart wie vor drei Jahren. Ein neuer Aufsichtsrat muss gewählt und der neue Vorstand bestimmt werden.

Dämpfer nach Fortschritt: 0:1-Rückstände brechen FCE das Genick!
FC Erzgebirge Aue Dämpfer nach Fortschritt: 0:1-Rückstände brechen FCE das Genick!

Wie TAG24 bereits Anfang Juli berichtete, hegen Präsident Roland Frötschner und Sportvorstand Volker Schmidt den Gedanken aufzuhören. Als heißer Kandidat für die Vereinsspitze gilt der derzeitige Finanzvorstand Thomas Schlesinger.

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag (2)

Mehr zum Thema FC Erzgebirge Aue: