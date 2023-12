Aue-Co-Trainer Emmerich über Pfosten-Pech: "Haben ein paar Zentimeter gefehlt"

Boris Tashchy (30) brachte seinen FCE verdient in Führung. © IMAGO/Frank Kruczynski

"Wir hätten uns im letzten Heimspiel des Jahres natürlich einen Sieg gewünscht, der auch möglich war", wählte Jörg Emmerich (49) etwas andere Worte, um seiner Enttäuschung Ausdruck zu verleihen.

In Vertretung des gesperrten Pavel Dotchev (58) übernahm der 'Co' die Regie an der Seitenlinie und sah Veilchen, die es nach der Führung von Tashchy (29.) verpassten, früh in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse zu sorgen - und bis dato offensiv biederen Zebras wohl den Rest zu geben.



Marcel Bär (55.) hatte zehn Minuten nach dem Seitenwechsel die Vorentscheidung auf dem Kopf, scheiterte aber wie in der Schlussphase am linken Pfosten.

"Machen wir eine der beiden Chancen, gehen wir als Sieger vom Platz", ist sich Emmerich sicher. So blieb ihm nur enttäuscht ein Fazit zu ziehen: "Es sollte nicht sein."