Aue-Coach Dotchev überzeugt vom Nachwuchs: "Priorität bleibt aber die erste Mannschaft"

Aue - Erzgebirge Aue Coach Pavel Dotchev hatte sich am Dienstagnachmittag gegen Lok Leipzig (2:1) zurücknehmen wollen und deswegen das Coaching seinem 'Co' Jörg Emmerich (58) überlassen.

Testspieler Ali Loune (22) erhielt gute Kritiken. Ihm bescheinigte Dotchev Aggressivität gegen den Ball, das richtige Zweikampfverhalten und die nötige Ruhe am Ball. Das wird mit in die Beurteilung einfließen, ob der defensive Mittelfeldspieler vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, respektive ausgeliehen wird.

Trainer Pavel Dotchev (58) will auch die im Spiel halten, die nicht so häufig auf dem Platz stehen. © picture point/Sven Sonntag

Deswegen sei es ihm wichtig, dass die Spieler, die nicht in der ersten Elf stehen, auf ihre Einsatzzeiten kommen. "Wir wollen uns um die Jungs kümmern, die in der 3. Liga nicht so oft spielen, damit sie auch auf einem guten Level sind", so Dotchev.

Zumal die Verletzungen von Niko Vukancic (22) und Can Özkan (24) gezeigt haben, wie schnell es gehen kann, dass jemand ins kalte Wasser geworfen wird, wie Tim Hoffmann (19), der für Vukancic in die Viererkette gerückt ist.

"Wir haben DFB-Pokal, danach Dresden. Die, die spielen, haben ihre Spielfitness. Die anderen brauchen sie aber genauso", betont Dotchev.