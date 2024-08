Aue-Coach Dotchev warnt vorm Dynamo-Turm: "Gehen raus und wollen gewinnen!"

Aue - "Beide sind wir sehr ambitioniert", stellt Pavel Dotchev (58) vor dem Spitzenspiel am heutigen Freitag gegen die SG Dynamo klar. Dass Dresden hoch will, ist unlängst bekannt, auch die Mehrzahl der Drittliga-Trainer sieht das so. Dotchev selbst sieht bekanntlich Osnabrück und Rostock bei der Vergabe um die Aufstiegsplätze ganz vorne. Gleichzeitig unterstrich er erstmals, dass der FC Erzgebirge Aue aufsteigen will. Und das ist gut und richtig!