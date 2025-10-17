Aue-Coach Härtel plant nächsten Sieg ein: Extra-Videos für die Abwehrspieler

Aue - Am Freitagabend geht's wieder um die Wurst! Kann Erzgebirge Aue den Trend aus der Englischen Woche mit sieben Zählern aus drei Spielen gegen Waldhof Mannheim fortsetzen oder hat das Anstoßen mit dem Stadionbier einen schalen Beigeschmack? Hoffentlich nicht, denn nirgends in der 3. Liga kommt man so auf seine Kosten wie im Lößnitztal.

FCE-Coach Jens Härtel (56). © Picture Point/Gabor Krieg

Dies ergab eine Auflistung des Onlineportals liga3-online.de. In Aue sind Stadionbier (4,5 Euro für den halben Liter) und Bratwurst (3,5 Euro) zusammen mit acht Euro am günstigsten.

Bei 1860 München, Hoffenheim II. und Ingolstadt (je 10 Euro) ist das Stadiongedeck demnach am teuersten. Im Schnitt verlangen die Drittligisten für Bier und Wurst zusammen 9,25 Euro.

Da sage noch einer, beim FCE bekommt man nix für sein Geld! Als eingefleischter Fan weiß man aber auch: So richtig schmeckt's nur, wenn es auch auf dem Rasen läuft. Sonst gibt's nur Frustbier.

"Freitagabend, hier zu Hause, ist der klare Plan, das Spiel zu gewinnen", stellt Jens Härtel (56) unmissverständlich klar.