Aue-Coach Härtel und die Joker in der Hinterhand

Aue - Die Joker hatten Erzgebirge Aue zuletzt gegen Jahn Regensburg den Hintern gerettet. Als Marcel Bär (33), Boris Tashchy (32), Ricky Bornschein (26) und Erik Weinhauer (24) hineinkamen, war sofort Zug drin. Nun ist Jens Härtel (56) nicht dafür bekannt, mörderisch viel an seiner Startelf zu ändern, aber sieht er dennoch einen Grund, offensiv Hand anzulegen, um am Samstag beim Tabellendritten SC Verl zu bestehen?

Personell hat FCE-Trainer Jens Härtel (56) die Qual der Wahl. © picture point/Sven Sonntag

"'Haui' (Erik Weinhauer/Anm. d. Red.) hat das extrem gut gemacht. Man muss aber auch sagen, dass es die Jungs auf seiner Position in den letzten Spielen ebenfalls ordentlich gemacht haben", gibt Veilchen-Coach Härtel zu bedenken.

Er hat weitaus mehr Optionen als zu Saisonbeginn - und das ist eindeutig als positiv anzusehen - langsam aber sicher offensiv die Qual der Wahl.

"Ich bin total froh, dass 'Haui' in so einem Moment, wo es für uns total wichtig war, gezündet hat. Er leitet das 3:3 mit seiner Aktion am Flügel ein, macht das 4:3 selbst. Man sieht schon, dass wir flexibel sind und Dinge anders umsetzen können. Ich freue mich für 'Haui'. Das wird ihm Auftrieb geben, schiebt ihn an", meint der erfahrene Fußball-Lehrer.

Dann kommt das eingangs angedeutete zu erwartende Aber vom Coach: "Ob wir grundsätzlich wieder alles ändern, muss ich sehen. Das kann sein, aber ich glaube, die Jungs davor haben es auch gut gemacht und sind gut drauf. Ich bin froh, jemanden in der Hinterhand zu haben. Vollgas eine Stunde und dann bringst du für die letzte halbe Stunde nochmal Personal, was solch einen Impact liefert, wie letztes Spiel."