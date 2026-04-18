Aue-Coach "Shubi" Shubitidze will defensiv gut stehen

Aue-Bad Schlema - Von einer Generalprobe für das Sachsenpokal-Halbfinale gegen den Chemnitzer FC wollte Khvicha Shubitidze (51) vor der Sonntags-Partie bei VfB Stuttgart II. nichts wissen, genauso wenig von möglicher Belastungssteuerung. Der Fokus von Erzgebirge Aue liegt voll auf dem nächsten Spiel. Nicht mehr, nicht weniger.

Interimstrainer Kvicha Shubitidze (51, r.) will weiter an der defensiven Stabilität arbeiten. © picture point/Sven Sonntag

"Ich habe es den Jungs schon gesagt, dass ich mir über Chemnitz weniger den Kopf mache. Denn wenn wir darüber nachdenken sollten, brauchen wir gar nicht erst zu Stuttgart zu fahren", meinte Shubitidze auf Nachfrage mit gewisser Bestimmtheit.

Er wolle in Großaspach, wo die VfB-Bubis ihre Heimspiele austragen, endlich den ersten Sieg einfahren. Zählbares ist auch dringend nötig, sonst steigt Aue ab, sofern Saarbrücken gegen 1860 München mindestens einen Punkt holt. Das Damoklesschwert schwebt über den Veilchen.

Immerhin: Die ersten beiden Auftritte unter Regie des Interimstrainers machten dahingehend Mut. Die Gegentorflut unter Vorgänger Christoph Dabrowski (47) wurde gestoppt und auf einen Gegentreffer pro Spiel begrenzt.

Allerdings: Auch unter Dabrowski lief es die ersten beiden Partien (0:0 gegen Saarbrücken, 2:2 in Köln) und dann folgte der Einbruch.