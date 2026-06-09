Hinter Aue-Kicker Maxim Burghardt liegen Tage voller Schmerzen: "Hat mich an meine Grenzen gebracht"

Am 12. April 2025 riss Maxim Burghardt (21) beim Drittligaspiel bei Rot-Weiss Essen das Kreuzband im linken Knie. Eine lange Leidenszeit begann. © imago/eibner

Dem Jungen riss am 12. April 2025 beim Spiel in Essen das Kreuzband. Nach mehreren Komplikationen und weiteren Operationen kämpfte sich der 21-Jährige zurück und durfte als Belohnung für sein Arbeiten beim 4:2 zum Abschluss beim 1. FC Schweinfurt noch einmal Drittliga-Luft schnuppern. 399 Tage nach der Verletzung. Auch im Sachsenpokalfinale beim FSV Zwickau (2:0) kam er zu einem Kurzeinsatz.

"Tage voller Schmerzen, Rückschläge und harter Momente, die mich an meine Grenzen gebracht haben - körperlich und mental", so Burghardt ehrlich. "Es gab Tage, an denen sich alles unfair angefühlt hat. Jetzt bin ich wieder da. Nicht nur stärker als Fußballer, sondern stärker als Mensch."

Ein Fakt, der die Verantwortlichen des FCE beeindruckt haben dürfte, denn gleich nach dem Pokalfinale wurde sein Vertrag verlängert.

Er geht somit in sein drittes Jahr mit den Veilchen. Der Abwehrspieler könnte sich zu einem Leistungsträger in der neuen Saison aufschwingen.