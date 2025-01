Aue geht vor Osnabrück-Spiel personell weiter am Stock und testet Köln-"Bubi" Schmid

Aue - Der FC Erzgebirge geht personell weiterhin am Stock, sodass Cheftrainer Jens Härtel (55) vor seinem Heimspiel-Debüt gegen den VfL Osnabrück in der Startelf wieder wohl oder übel improvisieren muss.

Maximilian Schmid (21) darf sich bis Sonntag beim FC Erzgebirge zeigen. Er wird auch den Test für die Reservisten am Sonntag gegen Lok Leipzig absolvieren. © FC Erzgebirge Aue

Gleichzeitig begrüßen die Veilchen bei ihrer Suche nach einer Verstärkung für die Offensive den 21-jährigen Mittelstürmer Maximilian Schmid (U21, 1. FC Köln) bis Sonntag zum Probetraining.

"Wir haben gesagt, wenn was geht, machen wir was. Maximilian beobachten wir schon länger. Wenn man sich ihn noch mal anschauen kann, ist es das Beste, was passieren kann", so Härtel, der den jungen Angreifer drei Tage mittrainieren lässt und auch am Sonntag im Test gegen Lok Leipzig aufbieten will.

"Wir werden danach entscheiden und alles abwägen - auch die wirtschaftlichen Faktoren. Dass er sich einen Wechsel vorstellen könnte, ist schon mal eine gute Basis."

Am Ende müsste dann alles ganz schnell gehen, denn bereits am Montag schließt sich das Winter-Transferfenster.