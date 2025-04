Aue: Härtel als Mangelverwalter? "Die Jungs sind bereit!"

Aue - "So in der Form habe ich das sicherlich noch nicht erlebt", gab Erzgebirge Aues Coach Jens Härtel (55) offen und ehrlich zu, dass er in seiner langen Trainerkarriere eine derartige Situation, wie sie sich für ihn vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart II . darstellt, noch nicht gehabt habe.

FCE-Trainer Jens Härtel (55) hat es derzeit nicht leicht, muss aber aus der Personalsituation das Beste machen. © picture point/Sven Sonntag

Ständig verletzte oder erkrankte Spieler hindern ihn daran, das volle Potenzial abzurufen. Als es dann mal ging, drei Siege in Serie heraussprangen, riss sich Marcel Bär (32) die Achillessehne. Das Ergebnis seither: Keine Punkte, akute Abstiegsgefahr.



Wer Letzteres noch immer nicht begriffen hat oder sehen will, macht's wie Vogel Strauß. Kopf in den Sand und die Wirklichkeit ausblenden. Da hilft es nix, sich für gute Auftritte in Cottbus oder ein solides Spiel gegen Mannheim zu feiern. Null Punkte bleiben null Punkte.

Härtel ist nicht zu beneiden. Er wird sich den Einstand im Schacht anders vorgestellt haben, als es sich letztlich darstellt.

Zur Pressekonferenz am Donnerstag wirkte er wie Teile der Mannschaft durch die Grippewelle etwas angeschlagen. Die nicht wirklich griffigen Aussagen, wie es um die Mannschaft steht, kamen in den sozialen Medien nicht gut an. Da sprach man von einem lustlosen Auftreten.