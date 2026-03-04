"Steigerlied soll weiterhin bundesweit beeindrucken!": Aue feiert 80. mit Fans und tollem Programm
Aue - Mal für zwei Stunden den sportlichen Mist vergessen. Das war ein Ansinnen am Mittwoch zum 80. Geburtstag des FC Erzgebirge im eigenen Stadion. Es wurde an einem eindrucksvollen Abend gelacht, geflachst und in Erinnerungen geschwelgt. Zugegebenermaßen an bessere Fußball-Zeiten im Lößnitztal.
Viele wollten aufgrund der sportlich prekären Lage nicht feiern, weil ausgerechnet an diesem 4. März - ein Tag nach dem so bitteren 1:2 in München - die Gemütslage keine Freudensprünge anbot. Aber es tat auch mal gut, nicht an eine mögliche Regionalliga zu denken, sondern sich zu erinnern, was der Verein in 80 Jahren alles erreicht hat. Er ist sprichwörtlich ein Denkmal im Osten, der älteste der Traditionsvereine.
Das Programm, was der Verein auf die Beine gestellt hat, war Sahne. Stereoacts "Sara Perche Ti Amo" die stimmungsvollste Performance des Abends schlechthin. Da wurde einem warm ums Herz - und den rund 6000 Fans im Stadion ebenso.
Es ist das Einlauflied der AC Mailand, im Original gesungen von Ricci e Poverie. Da lachte der Auer Fan zumindest mal kurz.
Viele Ehemalige waren gekommen, um mitzufeiern, um sich zu erinnern, um alte Weggefährten wiederzutreffen. Andere wiederum kamen nicht, weil sie nicht wollten oder weil es vom Termin her nicht passte.
Daniel Meyer (46) zum Beispiel, Trainer von Juni 2018 bis September 2019. "Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag und beste Wünsche für einen Verein mit einzigartiger (Wismut-) DNA, großartigen Fans und einem tollen Stadion. Ich drücke die Daumen, dass das Steigerlied und das langgezogene 'Wir sind Wismut Aue' weiterhin bundesweit Gegner beeindrucken kann! Glück auf!", ließ er Glückwünsche übermitteln.
Ex-Auer Pascal Testroet reiht sich den Wünschen ein: "Ich drücke beide Daumen im Kampf für den Klassenerhalt"
Auch Pascal Testroet (35) wäre ein gern gesehener Gast gewesen. Doch seine Zeit erlaubte es nicht, die 400 Kilometer von Sandhausen nach Aue zu fahren.
Doch auch er meldete sich: "Lieber Verein, Liebe Fans, Erzgebirge Aue ist ein ganz besonderer Verein! Besticht durch seinen Standort, durch seine Hymne, durch seine Vereinsfarben, aber vor allem durch seine Tradition und seine Werte in Brüderlichkeit in ganz schweren Stunden gemeinsam aus der Tiefe wieder ans Licht zurückzukehren! Ich drücke beide Daumen im Kampf für den Klassenerhalt, mir hat es immer sehr viel bedeutet, das Trikot tragen zu dürfen!" Besser kann man es nicht ausdrücken.
Als Geburtstagsgeschenk gab es ein Testspiel am 19. Juli gegen Schalke 04. Und alle hatten Mittwochabend einen Wunsch: Aue möge im Sommer als Drittligst gegen die Knappen antreten.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag