"Steigerlied soll weiterhin bundesweit beeindrucken!": Aue feiert 80. mit Fans und tollem Programm

Aue - Mal für zwei Stunden den sportlichen Mist vergessen. Das war ein Ansinnen am Mittwoch zum 80. Geburtstag des FC Erzgebirge im eigenen Stadion. Es wurde an einem eindrucksvollen Abend gelacht, geflachst und in Erinnerungen geschwelgt. Zugegebenermaßen an bessere Fußball-Zeiten im Lößnitztal.

FCE-Präsident Thomas Schlesinger hielt die Festrede und schwor die Fans auf die restlichen Spiele und dem harten Weg zum Klassenerhalt ein. © picture point/Sven Sonntag

Viele wollten aufgrund der sportlich prekären Lage nicht feiern, weil ausgerechnet an diesem 4. März - ein Tag nach dem so bitteren 1:2 in München - die Gemütslage keine Freudensprünge anbot. Aber es tat auch mal gut, nicht an eine mögliche Regionalliga zu denken, sondern sich zu erinnern, was der Verein in 80 Jahren alles erreicht hat. Er ist sprichwörtlich ein Denkmal im Osten, der älteste der Traditionsvereine.

Das Programm, was der Verein auf die Beine gestellt hat, war Sahne. Stereoacts "Sara Perche Ti Amo" die stimmungsvollste Performance des Abends schlechthin. Da wurde einem warm ums Herz - und den rund 6000 Fans im Stadion ebenso.

Es ist das Einlauflied der AC Mailand, im Original gesungen von Ricci e Poverie. Da lachte der Auer Fan zumindest mal kurz.

Viele Ehemalige waren gekommen, um mitzufeiern, um sich zu erinnern, um alte Weggefährten wiederzutreffen. Andere wiederum kamen nicht, weil sie nicht wollten oder weil es vom Termin her nicht passte.

Daniel Meyer (46) zum Beispiel, Trainer von Juni 2018 bis September 2019. "Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag und beste Wünsche für einen Verein mit einzigartiger (Wismut-) DNA, großartigen Fans und einem tollen Stadion. Ich drücke die Daumen, dass das Steigerlied und das langgezogene 'Wir sind Wismut Aue' weiterhin bundesweit Gegner beeindrucken kann! Glück auf!", ließ er Glückwünsche übermitteln.