Aue hat jetzt so viele Punkte wie letztes Jahr nach 20 Spielen: "Bleiben bei der Musik dabei"

"Jetzt werden wir den Aufstieg zum Ziel ausrufen", meinte FCE-Coach Pavel Dotchev süffisant bei MagentaSport. © imago/eibner

"Jetzt werden wir den Aufstieg zum Ziel ausrufen", reagierte Pavel Dotchev (58) etwas flapsig auf eine entsprechende Frage von MagentaSport, um seine Aussage sofort wieder einzufangen und Aues Ansprüche richtig einzuordnen.

"Ich freue mich über jeden Punkt, und nach unserer vorherigen Niederlage gegen Ulm war der Sieg enorm wichtig. Mit zwei Niederlagen nacheinander wäre das Spiel gegen Verl für uns sehr schwer geworden", meinte Dotchev mit Blick aufs Heimspiel gegen den SC Verl an diesem Freitag.



Die Ostwestfalen sind mit 29 Treffern die Torfabrik der 3. Liga, fertigten am vergangenen Sonntag erst den VfB Lübeck, wenn auch in Überzahl, so aber doch recht deutlich mit 4:0 ab.

Aue hat weitaus weniger oft getroffen, nämlich 17 Mal, punktet aber mit seiner Defensive, wie sich im Breisgau wieder zeigte.