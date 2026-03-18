Aue im Abstiegskampf: Diese zwei Ziele hat Sportvorstand Haustein jetzt noch

Aue-Bad Schlema - Wie geht's sportlich weiter beim FC Erzgebirge ? "Es bleibt dabei, dass wir zwei klare Ziele haben: den Sachsenpokal, um uns für den DFB-Pokal zu qualifizieren, und den Erhalt der 3. Liga . Auch wenn die Chancen schwinden, gebe ich den Klassenerhalt noch nicht verloren! Was wäre ich denn auch für ein Vorbild, wenn ich jetzt schon sage: Alles ist vorbei! Was soll die Mannschaft dann denken?", sagt Sportvorstand Jens Haustein (58).

FCE-Sportvorstand Jens Haustein (58). © picture point/Sven Sonntag

Ganz Unrecht hat er damit nicht. Wie willst du deine Untergebenen motivieren und auf ein Ziel einschwören, wenn du selbst nicht daran glaubst?

Bis zum letzten Spiel gilt es, die Konzentration hochzuhalten - und das ist, so bitter der Name mit Blick auf die mögliche sportliche Zukunft klingen mag, bestenfalls der Finaltag der Amateure am 23. Mai. Denn dann geht es um richtig viel Geld. Bei Einzug in den DFB-Pokal winken alleine über 200.000 Euro Startgeld und ein attraktiver Gegner, der das Erzgebirgsstadion füllt.

Die nächste Pokal-Hürde ist im Viertelfinale der Siebtligist Fortschritt Lichtenstein, den Sportchef Michael Tarnat (56) letzten Sonntag in strömendem Regen scoutete, wie Haustein verriet.

Es sind nicht die einzigen Widrigkeiten, denen sie im Lößnitztal derzeit trotzen.