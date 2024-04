Aue im Sachsenpokal-Finale! "Wir nehmen's, wie es kommt!"

Die Veilchen lieferten ab und konnten so mit den 800 mitgereisten Fans standesgemäß den Einzug ins Sachsenpokalfinale feiern. © picture point/Sven Sonntag

"Im Finale dabei zu sein, ist immer besonders", betont der FCE-Coach. Vor acht Jahren stand Aue letztmals im Landespokalfinale.

Damals setzte sich Lila-Weiß 1:0 gegen Zwickau durch - mit Dotchev an der Seitenlinie. Er weiß also, wie Pokalsieg geht und was der damit verbundene Einzug in den DFB-Pokal fürs Erzgebirge bedeutet.



"Es geht ums Prestige, um Geld, welches wir auch brauchen. Und wenn wir so etwas wie Saarbrücken erleben möchten, geht das übers Pokalfinale. Wer weiß, was dann kommt. Vielleicht kriegen wir ja Bayern München...", lehnt sich Dotchev etwas aus dem Fenster heraus.

So erfahren der 58-jährige Fußballlehrer ist, weiß er aber auch, dass all das Makulatur ist, wenn seine Mannschaft die nächsten Wochen nicht mit der gleichen Seriösität an die Aufgaben herangeht und die Spannung nicht aufrechterhält.