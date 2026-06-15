Aue in der Regionalliga: Das ist alles anders

Aue-Bad Schlema - Neun Tage durften die FCE -Fans noch hoffen, dass Aue Drittligist bleibt. Doch nun steht fest, es wird die Regionalliga . Die Anhänger und der Verein müssen sich auf einige Änderungen gegenüber der 3. Liga gefasst machen. Nicht alle sind schlecht. Hier sind einige.

Aktueller Rechteinhaber ist Ostsport.TV. Der Streamingsender zeigt allerdings überwiegend Zusammenfassungen, die kostenlos sind. © IMAGO/Ed Gar

TV-Geld

Die Vereine der Regionalliga Nordost erhalten aus dem zentralen TV-Vertrag mit dem Medienpartner Ostsport.TV lediglich etwa 10.000 Euro pro Saison und Klub. Diese Summe deckt nur einen Bruchteil der Etats, weshalb viele Vereine die geringe finanzielle Beteiligung stark kritisieren. In der 3. Liga waren es im Vorjahr 1,2 Millionen Euro. Geld, das natürlich fehlt.

TV-Übertragung

Aktueller Rechteinhaber ist eben Ostsport.TV. Der Vertrag läuft bis zum Sommer 2030. Der Streamingsender zeigt allerdings überwiegend Zusammenfassungen, die kostenlos sind. Der MDR zeigt regelmäßig Live-Spiele - auch im Livestream - und Zusammenfassungen. Heißt: Das Magenta-Abo wird nicht mehr gebraucht. Der Fan spart also im Jahr 155 Euro.

Anstoßzeiten

Die sind ähnlich der 3. Liga. Freitags wird 19 Uhr gespielt, das bleibt. Samstag gibt es 14- und 16-Uhr-Spiele - je nach TV-Übertragung. Sonntags gehen die Partien 14 Uhr über die Bühne. Einen späten Anstoß - wie in der 3. Liga um 19.30 Uhr - gibt es nicht. Das ist familienfreundlicher. Allerdings wird es mindestens drei englische Wochen bis zum Ende der Hinrunde geben.