Jetzt ist es amtlich! Aue nur noch Regionalligist

Aue - Jetzt ist der Abstieg endgültig: Neun Tage nach dem Lizenz-Entzug für den TSV 1860 München ist die Entscheidung über die finale Zusammensetzung der 3. Liga 2026/27 beim Deutschen Fußball-Bund gefallen. Erwartungsgemäß bleibt der TSV Havelse Drittligist, nimmt als sportlich bester Absteiger den frei gewordenen Platz ein.

An der Planung für die kommende Saison ändert sich mit der Entscheidung laut FCE-Sportvorstand Jens Haustein nichts. © PICTURE POINT/ S.Sonntag

Nach Prüfung aller Unterlagen hat der Zulassungsbeschwerdeausschuss des DFB dem TSV Havelse die Teilnahme an der 3. Liga attestiert. Somit tritt der FC Erzgebirge Aue 2026/27 wie erwartet in der Regionalliga Nordost an. Aue fehlte letztlich ein mageres Pünktchen gegenüber Havelse, um in der 3. Liga zu bleiben. Ein Zähler nach 38 Spieltagen!

Allein der unberechtigte Siegtreffer von Mannheim zum 2:1 in der Nachspielzeit oder die unglückliche 0:1-Niederlage in Regensburg.

Man kann zahlreiche Spiele hernehmen, um das Zählerchen zu suchen. Klingt bitter, ist aber unumstößlich. Ab Ende Juli heißen die Gegner Zwickau, Chemnitz, Erfurt, Jena und Stahnsdorf statt Aachen, Essen oder Düsseldorf.

"Wir haben uns ohnehin seit Wochen voll und ganz auf die Regionalliga konzentriert, somit ändert sich an unseren Planungen nichts", erklärt FCE-Sportvorstand Jens Haustein.

Bestes Beispiel dafür ist die am Donnerstag bekanntgegebene Verpflichtung von Stylianos Kokovas (24), der vom Nord-Regionalligisten Phönix Lübeck kommt. Er ist der zehnte Neue, alle haben zuvor bei Viertligisten gespielt.