Aue-Kapitän Männel zum Remis auf der Alm: "Dürfen nicht komplett unglücklich sein!"

Das Tor zum 1:0 für Aue: Tim Danhof (26, r.) zog vom 16er aus in die Mitte und schob die Kugel platziert mit links ins lange Eck. © picture point/Sven Sonntag

Es schlugen zwei Herzen in seiner Brust. Vorher hätte er den einen Zähler unterschrieben. In der Nachbetrachtung schien wegen des zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprungs mehr drin gewesen zu sein.

"Sieht man den Spielverlauf, geht das Ergebnis über die kompletten 90 Minuten in Ordnung. Aber dadurch, dass wir 2:0 geführt hatten und durch unsere Unerfahrenheit den Gegner mit dem 1:2 wieder hineinkommen ließen, ist es ärgerlich", sagt Männel.

Tim Danhof (26, 18.) und Marcel Bär (31, 40.) hatten konterstarke Veilchen in Führung gebracht. Männel war es, der zwischendrin im Duell der Vereinsikonen gegen Fabian Klos (36, 29.) das fast sichere 1:1 vereitelte.

Kurz vor der Pause spielte Danhof im Vorwärtsgang einen unsauberen Ball, Linus Rosenlöcher (23) konnte bei der anschließenden Eingabe im Kopfballduell mit Nicklas Shipnoski (25, 45.+1.) nicht mehr entscheidend stören, und die Arminen witterten wieder Morgenluft.

Männel: "Was mich am 1:2 ärgert, ist, dass wir im eigenen Ballbesitz dem Gegner so leicht den Ball überlassen."