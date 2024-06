Aue-Neuzugang aus Österreich fühlt sich im Gebirge wohl: "Das schönste Stadion der Liga!"

Aue - Schweißgebadet wartet Pascal Fallmann (20) vom FC Erzgebirge Aue am Eingang in den Medienbereich des Erzgebirgsstadions. Die erste Trainingseinheit steckt in den Beinen, bei sommerlichen Temperaturen über 30 Grad Celsius. Er nimmt auf einem der Stühle Platz, dort, wo sonst die Pressekonferenzen vor und nach den Spieltagen stattfinden.