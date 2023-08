Aue-Spieler Schwirten: "Wir sind eine richtig coole Truppe!"

Tor in Essen, Zaubertor gegen Sandhausen: Der 21-Jährige blüht in den ersten Partien richtig auf und bildet mit Omar Sijaric (21) eine gefährliche Flügelzange.

Trotz der extrem langen Busfahrt aus Essen und 48 Stunden weniger Regenerationszeit als die Gäste - Sandhausen spielte zuvor am letzten Freitag, Aue am Sonntagabend - konnten die Veilchen noch zulegen. "Wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet und das zahlt sich Spiel für Spiel aus", betont Senkrechtstarter Seitz.

Herausragend derzeit: Sean Seitz (21). Er traf in Essen zum 1:0 und schoss gegen Sandhausen ein echtes Zaubertor - ebenfalls zum 1:0. © IMAGO/Horst Mauelshagen

Es ist kein platter Spruch, wenn man sagt: "Da steht eine Mannschaft auf dem Platz." Das zeigt die Truppe, wie sie auftritt, wie sie füreinander einsteht, sich miteinander freut und wie sich diejenigen einbringen, die von der Bank kommen.

Cheftrainer Pavel Dotchev (57) bewies nämlich einmal mehr ein goldenes Händchen. Mit Marvin Stefaniak (28), Steffen Meuer (23), Maximilian Thiel (30) und Schwirten waren vier der fünf Einwechselspieler direkt an Schwirtens 2:1 beteiligt. Gegen Ingolstadt stach Thiel auf Vorlage von Meuer.

Aue macht die Joker zum Trumpf. Sportchef Matthias Heidrich (45) erklärt, wie Dotchev und er die Truppe heiß machen: "Nehmt das Gefühl mit, wie es ist, hier zu gewinnen, wie die Hütte explodiert. Dass das ein wichtiges Element ist, sagt Pavel auch vor jedem Spiel."

Wenn 7800 Zuschauer akustisch Bambule machen, werden Kräfte freigesetzt, die es gerade in der englischen Woche benötigt. Schwirten: "Ich denke, es war ein harter Fight und das Publikum pusht einen nochmal."

In Lübeck dagegen könnte die richtige Regeneration das Zünglein an der Waage sein. Seitz hat da schon was vor: "Von den Physios behandeln lassen, in die Eistonne, mehrere Durchgänge in der Sauna und dehnen. Dann passt das schon. Ich bin ja noch jung."