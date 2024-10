Aue-Sportchef Heidrich nimmt die Profis in die Pflicht: "Selbstmitleid hilft uns nicht weiter"

Aue - "Alle Beteiligten sind am Sonntag in der Pflicht!", stellte FCE-Sportchef Matthias Heidrich (46) vor Stuttgart II. in seiner Botschaft auf der Vereinshomepage unmissverständlich klar. Kampfansage oder Durchhalteparole?

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (46) nimmt seine Profis nach vier Liga-Niederlagen in Folge jetzt in die Pflicht. © Imago/Matthias Koch

"Selbstmitleid hilft uns nicht weiter. Wir bekommen in dieser Liga weder etwas geschenkt noch fällt uns Erfolg in den Schoß. Das notwendige Quäntchen Glück, das uns zu Saisonbeginn wie beim Auswärtssieg in Aachen noch zur Seite stand, müssen wir uns erarbeiten und erzwingen", fuhr Heidrich fort.



Die Veilchen geraten durch die Ergebniskrise, wie es Coach Pavel Dotchev (59) formulierte, in Zugzwang. Das birgt die Gefahr von widersprüchlichen Aussagen.

So sagte Heidrich nach der Mannheim-Pleite, man sei im Ballbesitz zu ungefährlich. Gleichzeitig untermauerte er vor Cottbus, dass man von diesem Ballbesitzfußball jetzt nicht ins englische "Kick and Rush" abgleiten werde.

Bei Dotchev klang das am Dienstagabend etwas anders, als er von TAG24 mit seinem Wechsel in der Innenverteidigung von Tim Hoffmann (19) zu Erik Majetschak (24) befragt wurde.

"In Mannheim hatten wir viel Ballbesitz und weniger Ertrag. Ich wollte, dass wir geradliniger spielen. In der ersten Halbzeit haben wir oft den langen Ball geschlagen, was wir von mir aus hätten auch in der zweiten Halbzeit tun können, um zumindest mal einen Punkt mitzunehmen. In unserer Situation tut uns auch ein Punkt gut", so Dotchev.