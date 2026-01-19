Aue-Sportchef Tarnat im TAG24-Gespräch: Qualität für den Klassenerhalt ist da, aber das muss besser laufen
Aue - Erzgebirge Aue verpasst wie in der Hinrunde gegen Hansa Rostock den Start nach Maß. Während beim 0:0 am ersten Spieltag ein verschossener Elfmeter den Sieg kostete, war es diesmal eine Unachtsamkeit der Defensive in der 94. Minute, die dazu führte, dass die Veilchen beim 1:2 einen wichtigen Zähler einbüßten.
TAG24 sprach hinterher mit dem neuen Sportchef Michael Tarnat (56) über ...
... den ersten Eindruck:
"Ich bin ja zum ersten Mal im Bus mitgefahren und konnte mir dadurch einen noch besseren Eindruck verschaffen, wie die Jungs ticken. Sie sind fokussiert und das hat sich dann auch am Spieltag gezeigt. Die Truppe ist intakt und harmoniert miteinander, dazu wird sie vom Trainerteam sehr gut eingestellt. Ich hätte mir nur gewünscht, mit noch etwas mehr Mut zu agieren."
... was Aue (noch) verkehrt macht:
"Wir müssen mit aller Gewalt das Unentschieden verteidigen - bis der Schiri abpfeift. Wir sind beim 1:2 im Strafraum mit drei gegen zwei Mann in der Überzahl, verhindern aber den Torschuss nicht. Gegen den Ball war das ansonsten über weite Strecken sehr ordentlich. Mit Ball können wir es dagegen noch besser machen.
Das ist auch eine Frage des Selbstvertrauens. Wenn ich die Leistung vom Wochenende, dem Test gegen Union Berlin und den letzten Spielen der Hinrunde betrachte, dann ist da ein zartes Pflänzlein, was aufblüht.
Es ist wichtig, dass wir nach so einem späten Nackenschlag aufstehen, weitermachen und noch etwas mutiger werden."
Aue-Sportchef Tarnat sieht die Qualität für den Klassenerhalt in der Mannschaft
... Marcel Bärs (33) erstes Drittligator nach dem Achillessehnenriss vor zehn Monaten in Rostock:
"Ich kenne ihn seit seiner Zeit bei 1860 München. Er hat einen absoluten Torriecher, weiß, wie der Fußball funktioniert und wie er sich als Stürmer zu verhalten und wo er zu stehen hat. Ich hoffe, das Tor und dass er 68 Minuten auf dem Platz stand, gibt ihm einen Schub und er sieht, dass er beschwerdefrei spielen kann. Auch das ist wichtig für den Kopf."
... die Qualität im Kader:
"Die Spiele gegen Union und Rostock, wo ich die Mannschaft live sah, und dazu die täglichen Trainingseindrücke vermitteln mir das Gefühl, dass die Qualität, um die Klasse zu halten, vorhanden ist. Im Vergleich zum Wochenende werden jetzt gegen Ulm noch Marvin Stefaniak (30), Pascal Fallmann (22) und Julian Guttau (26) zurückkehren."
... Winter-Neuzugänge:
"Wir halten die Augen und Ohren offen. Allerdings muss es finanziell darstellbar sein und derjenige auch ins Mannschaftsgefüge hineinpassen.
Wie der Trainer bereits sagte, gibt es zwei Positionen (Bär-Backup und Hybridspieler wie letzte Saison Kilian Jakob (27), Anm. d. Red.), die ein Thema sein könnten."
Titelfoto: Imago/Matthias Koch