Aue startet ins Training: Dieser Probespieler ist dabei

Aue - Als die Veilchen am Montagnachmittag den Rasen des Trainingsplatzes betraten, wurde es kurz dunkel. Der Himmel kündigte Ungemach an, doch das Ganze verzog sich bis auf wenige Tropfen. Dunkle Wolken brauchen sie nach der Zittersaison auch nicht mehr im Gebirge. Jetzt soll die Sonne scheinen.

Der FC Erzgebirge Aue begrüßte zum Trainingsstart acht Neuzugänge. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Mit 21 Spielern, darunter alle acht Neuzugänge und zwei A-Junioren, startete Trainer Jens Härtel (56) am Nachmittag offiziell in seine erste volle Saison als FCE-Trainer. Er begrüßte mit Maxim Gresler (22) auch einen Probespieler.

Der 22-Jährige ist Linksverteidiger und kommt von 1860 München. "Er hinterlässt einen guten Eindruck", sagt Sportchef Matthias Heidrich (47).

"Maxim wird auf alle Fälle die beiden Spiele am Freitag in Drebach und am Samstag in Thalheim mitbestreiten. Ist er kommende Woche noch da, nehmen wir ihn auch mit nach Nordirland und dann mit ins Camp", so Heidrich.

Der 47-Jährige stand entspannt am Zaun und schaute bei der Einheit zu, er hat seine Hausaufgaben erledigt und das rechtzeitig. Acht Neuzugänge sind da, der Großteil des Kaders ist beisammen.

"Es hat sich ehrlicherweise entspannter angefühlt als im letzten Jahr", gestand er. "Wir haben alles rechtzeitig vorbereitet und gehandelt", sagt er. Vieles ist für ihn aufgegangen, manches auch nicht. "Aber das ist so im Fußball."