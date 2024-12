Aue-Torjäger Bär darf zu Fans auf den Zaun: "Geiler, als ein Tor zu schießen!"

Elfmeter verschossen, den Abpraller per Kopf überlegt versenkt: Marcel Bär bei seinem Treffer zum 2:1. © Picture Point/Gabor Krieg

Aue feierte den zweiten Sieg in Serie. Erstmals seit dem starken Saisonstart, wo es vier Dreier in Serie gab. Und: zum zweiten Mal in Folge erzielten die Veilchen mehr als zwei Tore. Etwas, das zuvor in der laufenden Saison noch gar nicht gelungen war und selbst in der vergangenen Spielzeit nur die beiden Male gegen Halle gelang.

"Es war ein enges Spiel. Gefühlt hätten acht Tore fallen können. Ich kann mich an vier Großchancen von München erinnern. Was mit dazu beigetragen hat, war, dass wir davor 6:4 in Sandhausen gewonnen haben. Da hatten Jungs getroffen, die eigentlich nie so auf der Tafel stehen. Das hat mich extrem gefreut, denn das gibt Selbstvertrauen und sorgt dafür, dass man offensiv befreiter aufspielen kann", erklärt Bär.

Mit den sechs Punkten aus den vorigen zwei Spielen ist der Kontakt zum Relegationsplatz wiederhergestellt und nach turbulenten Wochen kehrt im Erzgebirge wieder Ruhe ein. Weihnachtsruhe.

Bär nutzt die freie Zeit bis zum Trainingsauftakt am 2. Januar, um einfach mal abzuschalten, wie er verriet: "Ich fahre in die Heimat zu meinen Freunden und Familie. Mein Lebensmittelpunkt ist ja Braunschweig. Ich freue mich darauf, Weihnachten zu genießen."