Aue-Torjäger Bär nach Niederlage gegen Bielefeld: "Hätten das Spiel früher entscheiden müssen"

Aue - "Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen!", meinte ein sichtlich gefrusteter Marcel Bär (32) nach der ersten Heim- und Saisonniederlage gegen Arminia Bielefeld (1:3) . Matchglück und Effektivität, beides Dinge, die die Dotchev-Elf zuvor gegen Aachen auf ihrer Seite hatte, wechselten nun diese.

Aues Torjäger Marcel Bär (32) verzweifelt: Auch er ließ gegen Bielefeld einige Chancen ungenutzt. © picture point/Sven Sonntag

"Wir sind bis dahin klar die bessere Mannschaft gewesen. Aber so gut, wie wir die erste Hälfte gespielt haben, so schlecht war die zweite", legt Bär den Finger in die Wunde.

Er selbst hatte vor dem Seitenwechsel zwei dicke Gelegenheiten, die er sonst locker macht. Einmal drehte sich der Schuss am Tor vorbei, das andere Mal fehlte die berühmte Stiefelspitze.



Wenn das zweite Tor für dich nicht fallen will, musst du zusehen, hinten dichtzuhalten, und auf Konter gehen, um dadurch die Vorentscheidung herbeizuführen. Doch die Veilchen bekamen nicht mehr den Zugriff und gingen von ihrem ansehnlichen Kurzpassspiel ab.

"Die Zuordnung hatte einfach nicht mehr gepasst und technisch war das auch nicht mehr gut, sodass Bielefeld von uns regelrecht eingeladen wurde. Betrachtet man die zweite Halbzeit, geht der Sieg für Bielefeld in Ordnung", lautet Bärs ehrliches Fazit.