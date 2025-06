Aue-Vorstand verrät zwei Neue, Bär-Rückkehr im September?

Aue - Sportchef Matthias Heidrich (47) wollte sich in den letzten Tagen nicht so viele Kaderinfos entlocken lassen, machte die Transferpolitik des FC Erzgebirge auch ein Stück weit am Heilungsprozess der vielen Schwerverletzten fest. Seine Vorgesetzten zeigten sich da wesentlich auskunftsfreudiger, wenn auch auf inoffiziellem Terrain.