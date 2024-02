Aue will Ball flach halten: "Wenn man wenig erwartet, bekommt man alles"

Doch mit vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Veilchen mit 14 Zählern in der Rückrunde so etwas wie das Team der Stunde - gleichauf mit dem SSV Ulm und Borussia Dortmund II. Nur Preußen Münster (15 Punkte) ist noch einen Tick besser.

Offen ansprechen will das A-Wort von Vereinsseite niemand, doch auch Coach Pavel Dotchev (58) und sein Team träumen von der Rückkehr in die 2. Bundesliga - allein schon, weil sie Sportler sind und sich den maximalen Erfolg wünschen.

Mit Leidenschaft und Wille haben Mirnes Pepic (l.) & Co. der SGD den Faden gezogen. © IMAGO/Nachtigall

Linst der FCE doch noch heimlich nach oben? "Man hat gesehen, dass wir mit den Mannschaften oben mithalten können", gibt zumindest schon mal Mirnes Pepic (28) zu. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, dann schauen wir eher nach oben, als nach unten."

Mit 41 Zählern ist der Klassenerhalt ohnehin so gut wie sicher. Der Blick geht nach vier ungeschlagenen Partien hintereinander selbstredend nach oben. Dotchev: "Einfach versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und dann die letzten vier oder fünf Spieltage schaue ich mir die Tabelle an. Dann kann ich sagen, was möglich ist oder nicht. Natürlich träumen wir alle, aber man muss realistisch bleiben."

Aues Coach klammert sich fest an sein Motto: "Wenn man viel erwartet, wird man meistens enttäuscht. Wenn man wenig erwartet, bekommt man alles. Von daher Ball flach halten, Punkte sammeln und dann werden wir sehen, was noch möglich ist!"

Mit einem Sieg am Samstag bei Tabellenführer Regensburg auf jeden Fall noch so einiges.