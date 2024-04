Aues irre Statistik! 20 Punkte nach Rückstand noch geholt, aber 16 nach Führung verloren

Aue - Das 2:2 in Ulm hat für den FC Erzgebirge Aue zwei Statistiken nach oben geschraubt. Es war der 20. Punkt nach einem 0:1-Rückstand, gleichzeitig hat Aue den 16. nach einer 1:0- oder 2:1-Führung verspielt. Sportchef Matthias Heidrich (46) ist deswegen hin- und hergerissen.

Eines dieser Comeback-Tore. Beim letzten Heimspiel gegen Köln köpfte Marvin Stefaniak (29, Nr. 34) den 2:1-Siegtreffer für Aue. Zur Pause hatte die Viktoria 1:0 geführt. © picture point/Sven Sonntag

Die Siege zum Beispiel bei 1860 (2:1), gegen Halle (3:1/3:2) oder gegen Essen (2:1) - sie alle gelangen nach einem 0:1-Rückstand. "Total positiv" bewertet Heidrich die erste Statistik.

"Das zeigt: Wir haben immer eine Reaktion auf einen Rückstand. Wir haben die Qualität und die Körpersprache, um Spiele drehen zu können. Auch körperlich ist die Mannschaft voll da, das hat ja auch etwas mit Aufwand zu tun", so der 46-Jährige.

Doch dann kommt auch für ihn das große Aber: die verlorenen Punkte. Im Hinspiel gegen Verl (1:2) fielen beide Gegentreffer in der Nachspielzeit, beim 2:2 in Köln und jetzt in Ulm der Ausgleich ebenfalls.

"Das darf dir in einer Saison nicht dreimal passieren. Einmal, ok, vielleicht auch zweimal. Aber keine drei Mal. Das ist dann kein Zufall mehr", ärgert er sich.