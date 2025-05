Auf nach Nordirland! 800 Tickets der Veilchen für Glenavon waren ratzfatz verkauft

Aue - The Germans are coming! Der Glenavon FC fiebert der Invasion der Fans des Erzgebirge Aue Anfang Juli entgegen. In den sozialen Medien haben die Nordiren in den letzten Tagen ordentlich die Trommel fürs (fiktive) Rückspiel im Europapokal der Landesmeister von 1960/61 gegen die Lila-Weißen gerührt.

Im Vorjahr gab es das Hinspiel zwischen Aue und dem FC Glenavon. Martin Männel (r.) und seine Mannen gewannen 5:0. © picture point/Sven Sonntag

800 Tickets hat der FCE auf dem postalischen Weg erhalten. Sie gingen gestern im Fanshop in den freien Verkauf und ratzfatz über den Ladentisch.

Nach nicht einmal zwei Stunden war das Kontingent abgesetzt, wie Pressesprecher Lars Töffling bestätigte. Der Kumpelverein bemüht sich darum, einen Nachschlag zu erhalten.

"Hut ab! Es ist schon Wahnsinn, was da abgerissen wird und was die Fans investieren, wie viel Energie sie in ihren Verein stecken. Für uns ist es dann auch an der Zeit, etwas zurückzuzahlen", zeigt sich Coach Jens Härtel (55) beeindruckt vom Support.

Es sollte im Saisonendspurt mit dem Auswärtsspiel morgen bei 1860 München und dem Pokalfinale die Woche drauf bei Lok Leipzig auch nochmal einen Push geben.

Und danach kann man sich auf Glenavon freuen. Die Veilchen werden am 4. Juli anreisen, tags darauf 15 Uhr (deutscher Zeit) auf den nordirischen Erstligisten treffen und am 6. Juli via Dublin ins Trainingslager im bayerischen Bad Gögging fliegen.