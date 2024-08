Aufatmen bei Dynamo-Kapitän Kutschke & Aue-Keeper Männel: DFB ermittelt nicht!

Es gab immer wieder Zoff im Derby. Mittendrin stets Stefan Kutschke (35, 2.v.l.) und Martin Männel (36, r.). Beide haben durch den DFB keine Ermittlungen mehr zu erwarten. © picture point/Sven Sonntag

Männel darf für den FC Erzgebirge Aue am Samstag in Aachen ran, da auch seine angebliche Schulterverletzung sich nicht als so schwerwiegend herausstellte.

Kutschke von Dynamo Dresden kann nach seiner Sperre für ein Spiel am 14. September bei 1860 München wieder auflaufen.



Über mögliche Ermittlungen war nach dem Abpfiff diskutiert worden, weil Schiedsrichter Lukas Benen (Nordhorn) ein Nachtreten von Männel gegen Kutschke nicht mit der berechtigten Roten Karte geahndet hatte.

"Bei der Aktion von Torhüter Männel hat der Schiedsrichter eine Tatsachenentscheidung getroffen", teilte der Verband mit.