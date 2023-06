Auftakt für Aue bei 33 Grad! "Waren alle da, die da sein sollten"

Aue - Boah, was für eine Hitze! Im Liegestuhl und mit einem Kaltgetränk in der Hand, ist das zum Aushalten. Die Profis des FC Erzgebirge hatten dieses Vergnügen nicht. Sie mussten am Nachmittag bei 33 Grad erstmals auf den Rasen - Trainingsauftakt! 25 Spieler und drei Torhüter - darunter alle sieben Neuzugänge - waren da.

Trainer Pavel Dotchev (57) war beim Trainingsauftakt zufrieden. © picture point/Sven Sonntag

Wie er sagt, wird aber das noch nicht der Kader sein, der in knapp sechs Wochen das erste Punktspiel angehen soll. "Wir haben jetzt 25 Spieler plus drei Torhüter", so Heidrich. "Wir wollen auf 22 plus drei kommen. Das heißt, wir wollen noch den einen oder anderen abgeben. Den Jungs ist das auch klar kommuniziert worden", sagte er, ohne dabei Namen zu nennen.

Doch ein Prophet muss man nicht sein. In der Abwehr ist derzeit ein Überangebot vorhanden, gerade auf der Position des rechten Innenverteidigers. Alexander Sorge (30) und Göttlicher sind da die Streichkandidaten.

Bevor da nichts passiert ist, wird Aue auch keine Neuen mehr holen. Möglich wird das erste, wenn die Abgabenseite bereinigt ist, wie es Heidrich ausdrückte. Und das kann sich noch ein Stück hinziehen.

"Wir halten natürlich die Augen offen, holen aber keinen mehr, nur um noch einen Neuen präsentieren zu können."

Mit dem Stand ist er zufrieden. Die schmerzhaften Abgänge von Dimitrij Nazarov (33), Antonio Jonjic (23) und Sam Schreck (24) sieht er als kompensiert an. "Diese Lücken haben wir geschlossen", ist er sich sicher.