Bleibt Aue-Ikone Männel bei Abstieg? "Möchte gerne nächste Saison Teil dieser Mannschaft sein"

Aue - Bleibt Klubikone Martin Männel (38) auch bei Abstieg im Lößnitztal oder endet die 18-jährige Vereinskarriere mit dem bitteren Gang in die Regionalliga Nordost? Die Verantwortlichen, Kaderplaner Steffen Ziffert (61) und Sportvorstand Jens Haustein (58), hatten zuletzt die Spielergespräche forciert. Mit wem plant der FC Erzgebirge Aue und wer kann sich überhaupt von sich aus einen Verbleib vorstellen?

Eine Maschine im Tor! Aue-Keeper Martin Männel (38) hält den Schuss von Stuttgart-Stürmer Justin Diehl (21). © picture point/Sven Sonntag

Eine Frage, die jeden betrifft. Erik Majetschak (26), Erik Weinhauer (25) oder Louis Lord (22) hatten sich unter anderem dazu geäußert. Männel bezog jetzt Stellung dazu, wie es bei ihm weitergeht.

Eines sei vorweggenommen: Ans Aufhören denkt der 38-Jährige mitnichten! Und solche Paraden, wie am Sonntagabend gegen Stuttgart II., als er Noah Darvichs (19) Schuss aus dem linken Winkel kratzte, zeigen, dass Männel längst nicht zum alten Eisen zählt und in der Regionalliga einer wäre, um den Aue die halbe Liga beneiden würde.

"Die Lust und der Spaß am Fußball sind nie abhandengekommen und nach wie vor da. Ich bin fit und sollte der Fall eintreten, möchte ich das Ganze in irgendeiner Form in der Regionalliga geraderücken. [...] Für mich gibt es keinerlei Zweifel, dass ich gerne nächste Saison Teil dieser Mannschaft sein möchte", sagte Männel bei "MagentaSport".

Hierzu laufen bereits die Gespräche, in denen dann Spieler und Verein Perspektiven und Aussichten übereinanderlegen.