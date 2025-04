Burghardts 2:1-Siegtor wichtiger Moment für den ganzen Klub: Macht Aue heute nächsten Schritt?

Der "richtige" Torschütze: Maxim Burghardt netzte unbekümmert zum Sieg ein. © picture point/Sven Sonntag

Das 2:1 gegen Stuttgart gewinnt keinen Schönheitspreis, aber das juckt am Ende niemanden, denn es ist allemal besser, als warme Worte nach einer unverdienten Niederlage wie eine Woche zuvor in Cottbus.

Aue geht mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ins heutige Auswärtsspiel in Saarbrücken. Das ist, was zählt.

"Die Anspannung am Sonnabend war richtig groß. Wir haben versucht, Vertrauen auszustrahlen. Aber wenn es eine Viertelstunde vor Schluss 1:1 steht und du Gefahr läufst, das Spiel komplett aus der Hand zu geben, freust du dich am Ende um so mehr, wenn du es schaffst, dich zu belohnen - mit der einen Szene, wo du die Ruhe am Ball zeigst", gab Sportchef Matthias Heidrich Einblick in seine Gefühlswelt.

Die Szene, mit der die Veilchen das 2:1 herausspielten - eine Kombination aus langem Schlag von Martin Männel (37), dem gewonnenen Zweikampf von Jonah Fabisch (23) und dann dem Zusammenspiel auf engem Raum von Maximilian Schmid (22), Mika Clausen (22) und Linus Rosenlöcher (24), der dann letztlich für Maxim Burghardt (20) auflegte - zeigte, dass es beides braucht: unorthodoxes langes Holz und den Mut zum kurzen Pass im letzten Drittel.