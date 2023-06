Cremige Zeiten bei Aue: Drei neue Sponsoren auf dem Trikot

Aue - Noch sechs Tage bis zum Trainingsauftakt am Montag, 14 Uhr, bei den Veilchen. Die Spannung steigt, die meisten Fans sind schon aufgeregt, wie die neue Mannschaft aussehen wird. Doch der FC Erzgebirge Aue wird die Zeit bis dahin nutzen, einiges vorzustellen. So wird es den Anhängern nicht langweilig werden. Das soll in den nächsten Tagen noch passieren.

Es werden also cremige Zeiten bei den Veilchen, denn die Firma produziert und vertreibt medizinische Pflegeprodukte, die seit 2000 ihren Sitz in Bad Schlema hat.

Matthias Heidrich (45) möchte gern bis zum Trainingsauftakt einige Neuzugänge vorstellen. © picture point/Sven Sonntag

Das wichtigste aber für die Fans: Auch im Kader wird sich bis zum Montag noch einiges ändern, das betrifft Zu- und Abgänge. Vor allem im Sturm will der FCE noch investieren, da könnte es in den nächsten Stunden zu den ersten Neuverpflichtungen kommen.

Was Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45) schon vor einigen Tagen sagte, ließ sich TAG24 noch einmal bestätigen: Der Markt ist derzeit extrem in Bewegung. Was am Vormittag als sicher galt, kann mittags schon Schnee von gestern sein.

Vor allem die Absteiger aus Sandhausen, Regensburg und Bielefeld würden das Treiben verrückt machen, die Preise und Löhne nach oben drücken. Daher hüllt sich der Verein auch in Schweigen, wer noch kommen soll.

"Wir wollen nicht andere Clubs auf unsere potenziellen Neuzugänge aufmerksam machen. Daher sagen wir nichts, bis die Tinte trocken ist. Spekulationen bringen uns nicht weiter", war aus dem Verein zu hören.