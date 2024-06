FC Erzgebirge Aue legt los: Heute Trainingsauftakt und sechster Neuzugang

Aue - Sportchef Matthias Heidrich (46) genoss am gestrigen Dienstag noch etwas die Ruhe vor dem Sturm, wie er TAG24 mit einem Augenzwinkern sagte. Wobei man diese Ruhe nicht mit Untätigkeit gleichsetzen darf! Denn der FC Erzgebirge Aue hat vor dem Trainingsauftakt am heutigen Mittwoch im Kader Fakten geschaffen.

Erfahrene Haudegen wird Aue dafür nicht unter Vertrag nehmen, sondern den eingeschlagenen Weg beibehalten. Ricky Bornschein (24) und Can Özkan (24) sind mit 24 die "ältesten" Neuen.

Weiterhin gesucht werden zudem noch ein weiterer linker Innenverteidiger, der in Konkurrenzkampf mit Niko Vukancic (22) treten soll, sowie ein Ersatz im Offensivbereich als Kompensation für die Abgänge von Maxi Thiel (31) und Steffen Meuer (24).

"Wir wollen den Weggang von Joshua Schwirten (22) im zentralen Mittelfeld etwas anders besetzen, mit einem Achter, um mehr Torgefahr auszustrahlen", erklärt Heidrich, der dafür etwas näher ins Detail geht: "Letzten Sommer gab es dafür schonmal einen Kandidaten. Obwohl es damals nicht geklappt hat, sind wir in Kontakt geblieben und nun überein gekommen."

Nach den sieben bereits feststehenden Abgängen wurde gleich drei Spielern mangels Einsatzperspektive eine Leihe beziehungsweise ein Vereinswechsel nahegelegt. Dazu folgt am heutigen Mittwoch der sechste Neuzugang.

Matthias Heidrich (46) freut sich auf eine neu zusammengewürfelte Mannschaft. © DPA/Robert Michael

Heidrich: "Wir wollen Jungs mit Potenzial dazunehmen. Was Erfahrung anbelangt, sind wir bereits sehr gut aufgestellt."

Davon ausgenommen sind die drei Eigengewächse Luc Elsner (20), Finn Hetzsch (19) und Franco Schädlich (20), die letzten Sommer aus dem Nachwuchs zur ersten Mannschaft hochkamen, sich aber nicht durchsetzen konnten und denen deswegen ein Vereinswechsel nahegelegt wurde.

Hetzsch, dem Heidrich großes Potenzial bescheinigt, will man nur zur Leihe abgeben. Er spielt derzeit bei Regionalligist Greifswald vor. "Wir trauen ihm den Sprung zu. Er braucht nach seiner langen Verletzung Spielpraxis und Stabilität", sagt der Sportchef über den 19-Jährigen, der wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs die komplette letzte Hinrunde verpasst hatte.

Schädlich, der am heutigen Mittwoch noch mittrainieren soll, bestritt drei Drittliga-Partien, davon die in Regensburg und Saarbrücken in der Rückrunde über jeweils 90 Minuten, Elsner (spielt u.a. bei Halle und Lok Leipzig vor) kam dreimal für insgesamt 16 Minuten zum Zug.

Heidrich: "Für ihre sportliche Entwicklung wäre es besser, nicht noch ein Jahr auf der Bank zu sitzen."