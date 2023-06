Der nächste Abgang: Aue-Mittelfeldspieler Ivan Knezevic verlässt die Veilchen

Aue-Mittelfeldspieler Ivan Knezevic (29) verlässt den Verein. © picture point/Sven Sonntag

"Der 29-Jährige hat sich mit dem Kumpelverein einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des bestehenden Arbeitsvertrages verständigt", heißt es vom Verein.

Knezevic war im vergangenen Sommer von der SpVgg Bayreuth ins Erzgebirge gewechselt. Er bestritt in der abgelaufenen Saison insgesamt 19 Pflichtspiele für die Veilchen.



"Wir bedanken uns bei Ivan für den Einsatz für unseren Verein und wünschen ihn für seine weitere sportliche Laufbahn alles Gute und viel Erfolg", heißt es abschließend.

Laut inbayreuth.de kämpft die SpVgg Bayreuth derzeit um den Mittelfeldspieler, will ihn wieder zurückholen. Dort könne er öfter auf dem Rasen stehen, müsste aber finanzielle Zugeständnisse machen, heißt es.

Derweil bleibt weiterhin spannend, was den Kader beim FCE angeht. Vor allem im Sturm will der Verein noch investieren - da könnte es in den kommenden Stunden zu den ersten Neuverpflichtungen kommen.

Aue-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45) bestätigte gegenüber TAG24, dass der Markt extrem in Bewegung ist. Daher werde man noch keine potenziellen Neuzugänge verkünden - erst, wenn alles in Sack und Tüten ist.