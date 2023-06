01.06.2023 05:46 1.836 Der Randale-Meister der 3. Liga heißt FC Erzgebirge Aue

Der FC Erzgebirge Aue musste in dieser Saison eine hohe Summe an Strafen an den DFB zahlen. Grund dafür sind wiederholte Verfehlungen der Fans.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - Platz 1! Aber in einer Statistik, für die sich jeder Verein eher nicht begeistert: Aue musste für die Verfehlungen der Fans beim Rückspiel in Zwickau im März 30.960 Euro Strafe an den DFB zahlen. Insgesamt "durfte" der FC Erzgebirge Aue in der abgelaufenen Saison 142.900 Euro blechen. Weil die FCE-Fans am 14. März in Zwickau zündelten, muss der Verein nun 30.960 Euro an den DFB überweisen. Beide FSV-Spiele der Saison kosteten die Veilchen insgesamt 110.000 Euro. © Picture Point / Gabor Krieg Das ist eine ordentliche Summe. Dafür könnten die Erzgebirger einen guten Drittliga-Spieler ein Jahr lang Jahr bezahlen. Kein Verein kommt auf mehr Bußgeld. Zwickau (bisher 24.750 Euro) und Dresden (49.540 Euro) könnten noch ganz nah heranrutschen. Beide warten noch auf ihre letzten Strafen der Saison. Der FSV wurde noch nicht für den Bierbecher-Wurf gegen Essen finanziell durch den DFB sanktioniert, Dynamo hat noch keinen Bescheid aus den Partien in Saarbrücken, daheim gegen Mannheim und in Zwickau. FC Erzgebirge Aue Wegen Pyro bei Derby: Fast 31.000 Euro Geldstrafe für Erzgebirge Aue Die drei sächsischen Teams werden nach Abschluss aller Strafen die ersten drei Plätze belegen - kein Ruhmesblatt! Die Erzgebirger sind aber die Randale-Meister der 3. Liga in der Saison 2022/23. Und das im Grunde durch zwei Partien. Allein 110.000 Euro fallen auf die beiden Zwickau-Spiele. Nächste Saison wird zumindest das nicht mehr passieren. Der FSV ist abgestiegen ...

