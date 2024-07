Die Veilchen-Fans küren Pepic zum Spieler der Saison: "Das bedeutet mir wirklich sehr viel"

Mirnes Pepic (28) vom FC Erzgebirge Aue wurde von den Fans zum Spieler der Saison gewählt. Für die nächste Saison hat er sich wieder viel vorgenommen.

Von Michael Thiele

Bad Blankenburg - Ein Jahr ist es fast her, da nahm Mirnes Pepic (28) in der Lobby der Sportschule Bad Blankenburg zum TAG24-Interview Platz. Er sprach davon, nach zwei Seuchenjahren in Würzburg und Meppen, inklusive Abstieg, in Aue beim FC Erzgebirge wieder zu alter Stärke zurückfinden zu wollen. Das ist ihm eindrucksvoll gelungen.

Da jubelt er: Mirnes Pepic (28) wurde von den Veilchen-Fans zum Spieler der Saison 2023/2024 gewählt. © picture point/Sven Sonntag Das fanden auch die Fans. Sie kürten ihn zum Veilchen-Spieler der Saison 2023/24, wofür er zur Saisoneröffnung maßgeblich gefeiert wurde. "Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Unsere Fans sind überragend, was man letzte Saison gesehen hat", sagt Pepic. Das durchtrainierte Kraftpaket war der Dauerbrenner, verpasste nur ein Punktspiel. "Ich habe immer versucht, alles auf dem Platz zu geben. Nach den letzten drei Jahren, die für mich Kacke waren, wir sprachen ja mal darüber ...", sagt Pepic. Taten wir, nach dem letzten Heimspiel 2023/24 gegen Mannheim im TAG24-Gespräch. FC Erzgebirge Aue Aue-Fans sauer wegen RB-Testspiel: "Werden wir niemals akzeptieren" Pepic bestritt in der abgelaufenen Saison fast so viele Partien wie in den vorangegangenen zwei Saisons für Würzburg und besagtes Meppen.

Pepic: "Ich werde alles dafür tun, dass ich noch besser spiele"