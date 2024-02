Zwei Abseitstore: Aue entführt Punkt beim Spitzenreiter

FCE-Coach Pavel Dotchev vollzog die erwarteten Wechsel und brachte Sean Seitz und Franco Schädlich für die gesperrten Omar Sijaric sowie Tim Danhof. Damit verzichtete er auf größere Umstellungen in der Viererkette, was sich als folgerichtig erwiesen, denn die Abwehr hielt dem Spitzenreiter stand.

Coach Pavel Dotchev pfiff seine Mannen zusammen.

Als Ganaus (44.) im zweiten Anlauf nach eigener Ecke Männel überwand, kam sofort die Fahne - Abseits.

Obwohl die Partie größtenteils zwischen den Strafräumen stattfand, war es eine kurzweilige Angelegenheit. Der Jahn überließ den Gästen erstaunlich viel Ballbesitz, ohne dass irgendetwas anbrannte.

Die Veilchen wiederum verstanden es sehr gut die Standards zu verteidigen, wohlwissend, wie gefährlich die Enochs-Elf nach ruhenden Bällen ist.

Es war ein klassisches Geduldsspiel, bei dem Marcel Bär (68.) beinahe mal wieder den richtigen Riecher gehabt hätte. Ein abgewehrter Befreiungsschlag landete beim Torjäger, der nicht lange fackelte und das Leder denkbar knapp am langen Pfosten vorbeisetzte.

Was für eine Gelegenheit, in einem an sich chancenarmen zweiten Abschnitt. Aue wollte es nochmal wissen! Jakob (76.) zog nach Ecke von Marvin Stefaniak am zweiten Pfosten ab und zwang Alexander Weidinger zur Glanztat.

Für Regensburg kam Elias Huth kurz vor Ultimo in die Partie und hätte seinem Ex-Klub tatsächlich beinahe noch den einen Zähler entrissen, doch seinem Tor ging eine Abseitsstellung von Valdrin Mustafa (90.) voraus. So blieb es beim letztlich leistungsgerechten Remis.