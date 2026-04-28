Nächster Aue-Abgang fix: Mika Clausen wechselt zum Liga-Konkurrenten

Aue/Verl - Es hat sich bereits seit Wochen angekündigt, jetzt ist es fix: Aues Mittelfeldspieler Mika Clausen (23) wechselt im Sommer zum Ligakonkurrenten SC Verl.

Mika Clausen (23) kehrt dem Erzgebirge nach zwei Jahren den Rücken zu. © Picture Point / Sven Sonntag

Wie der Sportclub am Dienstag mitteilte, verlässt Clausen den FC Erzgebirge Aue im Sommer nach zwei Jahren und zieht nach Nordrhein-Westfalen.

SC-Sportvorstand Zlatko Janjic: "Wir haben uns bereits vor seinem Wechsel nach Aue mit Mika beschäftigt und freuen uns deshalb um so mehr, dass er ab der kommenden Saison das Sportclub-Trikot tragen wird."

In seinen Augen sei Clausen im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und ein "klassischer Box-to-Box-Spieler". Für Verl werde er ein zentraler Baustein in der kommenden Saison sein.

Auch der 23-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung: "Die Entwicklung des Sportclubs in den vergangenen Jahren beeindruckt mich. Der Verein spielt einen attraktiven Fußball und möchte sich jede Saison verbessern." Dazu möchte er in der kommenden Saison auch seinen Teil zu beitragen.

Zu der Laufzeit seines Vertrags äußert sich der SC nicht. TAG24-Informationen zufolge soll Clausen einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben.