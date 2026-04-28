Nächster Aue-Abgang fix: Mika Clausen wechselt zum Liga-Konkurrenten
Aue/Verl - Es hat sich bereits seit Wochen angekündigt, jetzt ist es fix: Aues Mittelfeldspieler Mika Clausen (23) wechselt im Sommer zum Ligakonkurrenten SC Verl.
Wie der Sportclub am Dienstag mitteilte, verlässt Clausen den FC Erzgebirge Aue im Sommer nach zwei Jahren und zieht nach Nordrhein-Westfalen.
SC-Sportvorstand Zlatko Janjic: "Wir haben uns bereits vor seinem Wechsel nach Aue mit Mika beschäftigt und freuen uns deshalb um so mehr, dass er ab der kommenden Saison das Sportclub-Trikot tragen wird."
In seinen Augen sei Clausen im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und ein "klassischer Box-to-Box-Spieler". Für Verl werde er ein zentraler Baustein in der kommenden Saison sein.
Auch der 23-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung: "Die Entwicklung des Sportclubs in den vergangenen Jahren beeindruckt mich. Der Verein spielt einen attraktiven Fußball und möchte sich jede Saison verbessern." Dazu möchte er in der kommenden Saison auch seinen Teil zu beitragen.
Zu der Laufzeit seines Vertrags äußert sich der SC nicht. TAG24-Informationen zufolge soll Clausen einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben.
Mika Clausen wechselt von Erzgebirge Aue ablösefrei zum SC Verl
Vor zwei Jahren wechselte der 23-Jährige im Sommer 2024 aus der U23 des FC St. Pauli ins Erzgebirge. Dort bestritt er bis heute 67 Partien für den FCE und war für acht Tore und elf Vorlagen verantwortlich.
Davon lief er insgesamt 31 Mal in dieser Saison in der 3. Liga für Aue auf und war an fünf Treffern direkt beteiligt.
Der Wechsel erfolgt ablösefrei, da sein Vertrag in Aue zum Ende der Spielzeit ausläuft.
Während sich Erzgebirge Aue im Sommer erstmals in die Regionalliga Nordost verabschieden wird, liegt hinter Verl eine erfolgreiche Saison.
Mit bisher 75 Toren stellt der Sportclub die beste Offensive der Liga und zählte lange Zeit zu den heißen Aufstiegsanwärtern.
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag