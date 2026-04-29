Signal aus Chemnitz: Neuer Trikotsponsor bei Veilchen, auch Hauptsponsor gibt Rückendeckung

Aue - Erzgebirge Aue hat den nächsten Trikotsponsor für die neue Saison gebunden. Nach der Fitnessstudio-Kette KRAFTwerk24, das kürzlich als neuer Brustsponsor vorgestellt wurde, ist mit der aitp GmbH auch der neue Rückensponsor fix. Auch der Hauptsponsor, die Erzgebirgssparkasse, hält dem Verein trotz Abstieg die Treue.

FCE-Präsident Thomas Schlesinger (l.) und Marketingleiter Enrico Barth (r.) bedanken sich über den Dächern von Chemnitz bei den aitp-Verantwortlichen Thomas Voigtländer und Dr. Egbert Thümler für ihr Vertrauen trotz sportlichen Abstieges. © Erzgebirge Aue/Dennis Hambeck

Das Chemnitzer Unternehmen aus der Bau- und Ingenieursbranche ersetzt künftig G&K Innenausbau, das wie der bisherige Brustsponsor MBR vom Veilchen-Jersey runtergeht.

"Solche Signale in schwieriger Zeit sind nicht hoch genug zu bewerten auch als Signalwirkung und Multiplikator. Wir danken aitp-Geschäftsführer Thomas Voigtländer und seinem Team außerordentlich für das Vertrauen, die Treue und das finanzielle Engagement, das für uns wichtiger denn je ist", erklärt FCE-Boss Thomas Schlesinger.

"Wir wollen unseren Beitrag dafür leisten, dass der FC Erzgebirge Aue als Aushängeschild und Stolz einer ganzen Region wieder zu alter Stärke zurückkehrt", so Dr. Egbert Thümmler, Leiter der TGA bei aitp.

Die Sponsorenakquise ist ein wichtiger Baustein, um den ambitionierten Etat für die neue Saison in Höhe von zehn Millionen Euro für den Gesamtverein und rund drei Millionen Euro für den Spieleretat auf die Beine zu stellen.