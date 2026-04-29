Signal aus Chemnitz: Neuer Trikotsponsor bei Veilchen, auch Hauptsponsor gibt Rückendeckung
Aue - Erzgebirge Aue hat den nächsten Trikotsponsor für die neue Saison gebunden. Nach der Fitnessstudio-Kette KRAFTwerk24, das kürzlich als neuer Brustsponsor vorgestellt wurde, ist mit der aitp GmbH auch der neue Rückensponsor fix. Auch der Hauptsponsor, die Erzgebirgssparkasse, hält dem Verein trotz Abstieg die Treue.
Das Chemnitzer Unternehmen aus der Bau- und Ingenieursbranche ersetzt künftig G&K Innenausbau, das wie der bisherige Brustsponsor MBR vom Veilchen-Jersey runtergeht.
"Solche Signale in schwieriger Zeit sind nicht hoch genug zu bewerten auch als Signalwirkung und Multiplikator. Wir danken aitp-Geschäftsführer Thomas Voigtländer und seinem Team außerordentlich für das Vertrauen, die Treue und das finanzielle Engagement, das für uns wichtiger denn je ist", erklärt FCE-Boss Thomas Schlesinger.
"Wir wollen unseren Beitrag dafür leisten, dass der FC Erzgebirge Aue als Aushängeschild und Stolz einer ganzen Region wieder zu alter Stärke zurückkehrt", so Dr. Egbert Thümmler, Leiter der TGA bei aitp.
Die Sponsorenakquise ist ein wichtiger Baustein, um den ambitionierten Etat für die neue Saison in Höhe von zehn Millionen Euro für den Gesamtverein und rund drei Millionen Euro für den Spieleretat auf die Beine zu stellen.
Erzgebirgssparkasse bleibt Hauptsponsor des FC Erzgebirge Aue
Umso wichtiger ist auch, dass Erzgebirge Aue auch weiterhin auf die Unterstützung und Rückendeckung der Erzgebirgssparkasse zählen kann.
Für den Vorstandsvorsitzenden der Erzgebirgssparkasse ist die Treue zum FCE eine Selbstverständlichkeit. "In unserem Erzgebirge kennen wir zu allen Zeiten besondere Herausforderungen. Und: Wir sind stets gestärkt daraus hervorgegangen."
Manz verspricht: "Wir bleiben auch in der kommenden Saison [ein] verlässlicher Partner und Hauptsponsor unserer Veilchen."
Die Zusammenarbeit zwischen dem Geldinstitut und dem Sportverein lief immer konstruktiv und zukunftsorientiert, beschreibt der FCE die Partnerschaft. Auch die Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im "eins-Erzgebirgsstadion" zähle zu den gemeinsamen Erfolgen.
Mit der Zusage stellt das Geldinstitut das Fundament für die Zukunftsplanung des Vereins. "Ohne solch starke Partner und ihr Vertrauen würde unser Verein solche Phasen wie die jetzige kaum überstehen", bedankt sich FCE-Präsident Thomas Schlesinger für die Treue.
Dabei sei dieses Bekenntnis auch ein wichtiges Signal an die Sponsoren-Familie.
Titelfoto: Erzgebirge Aue/Dennis Hambeck