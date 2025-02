Eine "Waffe" auf der linken Seite! Darf Aues Jakob von Beginn an ran?

Aue - "The trend is your friend", lautet einer der bekanntesten Sätze des früheren Bayern-Managers Uli Hoeneß (73). Aber der Trend ist momentan ganz klar kein Freund der Erzgebirger. Die Auer haben im neuen Kalenderjahr noch keine einzige Partie gewonnen, weder in der Vorbereitung (ein Remis/eine Niederlage), noch in der 3. Liga (zwei Remis/zwei Niederlagen).