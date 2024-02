Enochs lobt die Veilchen: "Eine Mannschaft, die oben angreifen kann? Hundertprozentig!"

Aue - Ist Erzgebirge Aue in der Verfassung, ein absolutes Spitzenteam zu schlagen? Die eindeutige Antwort darauf gab es letzten Sonntag gegen Dynamo Dresden (2:1). Ja, die Veilchen sind in der Lage. Aber können sie das auch am morgigen Samstag bei Jahn Regensburg bestätigen?