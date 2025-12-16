"Musste nicht lange überlegen": Aue-Berater Ziffert legt mit Suche nach Heidrich-Nachfolger los
Aue - Wie stellt sich Erzgebirge Aue nach dem Personalbeben von vergangener Woche künftig bei der sportlichen Leitung auf? Die hierfür gebildete "Taskforce" um Sportvorstand Jens Haustein und Berater Steffen Ziffert (61) kam am Dienstag das erste Mal zusammen und steckte den Rahmen ab.
Wie TAG24 im Anschluss erfuhr, soll der neue sportliche Leiter beziehungsweise Sportdirektor bestenfalls bis Mitte Januar feststehen.
Warum Aue so sehr aufs Tempo drückt, hat seine Gründe, denn zu Jahresbeginn geht es bereits an die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Aufgrund der gegenwärtigen sportlichen Ausgangslage muss der Kumpelverein zweigleisig (3. Liga/Regionalliga) planen.
Das Anforderungsprofil an den neuen starken Mann im sportlichen Bereich des FCE sieht folgende Kriterien vor: Berufserfahrung in leitender Funktion am besten bereits in diesem Job und die Kenntnis der 3. Liga sowie des Marktes. Dazu sollte der oder die Kandidatin möglichst Inhaber der Uefa A-Lizenz sein.
Ziffert, der nach Aussage des Vorstandes definitiv kein Kandidat für die Nachfolge von Matthias Heidrich ist, soll die Suche nach einem neuen Sportdirektor koordinieren und geeignete Kandidaten sondieren.
"Jens Haustein hat die Bitte an mich herangetragen, den Verein temporär zu unterstützen. Ich musste nicht lange überlegen und versuche, meine Erfahrungen einzubringen und im Hintergrund zu agieren", erklärt der 61-Jährige.
Steffen Ziffert war schon als Sportdirektor in Aue tätig
Ziffert war bereits 2015/16 bereits selbst als Sportdirektor in Aue tätig. In diese Zeit fiel der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga mit dem Trainergespann Pavel Dotchev und Robin Lenk.
Aufgrund der aktuellen Vakanz in der Sportgeschäftsführung, soll er etwaige Winter-Neuverpflichtungen in Absprache mit dem Trainerteam um Jens Härtel, Chefscout Mirko Reichel und Sportvorstand Haustein vorbereiten.
Vorgesehen ist auch, dass Ziffert, der zuletzt von Juni bis Dezember 2024 als sportlicher Leiter bei Chemie Leipzig fungierte, einige organisatorische Aufgaben übernimmt.
